    Cámara Departamental de Transporte de Oruro rechaza propuesta del PDC sobre nacionalización de vehículos “chutos”

    Autos robados Imagen de referencia/ Foto: LP
    El presidente de la Cámara Departamental de Transporte de Oruro, Jorge Gutiérrez, expresó este jueves su rechazo a la propuesta del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de nacionalizar vehículos indocumentados, argumentando que esta medida perjudicaría a los transportistas que operan con motorizados legalmente registrados. “Hay muchos sectores que están rechazando esto porque no ha de ser posible, vamos a afectar a la economía del sector legal y formal. Esta medida sería un premio al contrabando”, señaló.

