Cámara Departamental de Transporte de Oruro rechaza propuesta del PDC sobre nacionalización de vehículos “chutos”

El presidente de la Cámara Departamental de Transporte de Oruro, Jorge Gutiérrez, expresó este jueves su rechazo a la propuesta del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de nacionalizar vehículos indocumentados, argumentando que esta medida perjudicaría a los transportistas que operan con motorizados legalmente registrados. “Hay muchos sectores que están rechazando esto porque no ha de ser posible, vamos a afectar a la economía del sector legal y formal. Esta medida sería un premio al contrabando”, señaló.

/// JSM // ORURO ///