    Cámara Hotelera de Potosí asegura que el feriado del 3 de noviembre generará mayor flujo de turismo nacional

    Rocio Chavez
    Ciudad de Potosí

    El presidente de la Cámara Hotelera de Potosí, Aldo Fuertes, afirmó este miércoles que la decisión del gobierno de trasladar el feriado de Todos Santos al lunes 3 de noviembre impulsará el turismo en el departamento y fortalecerá la economía naranja, aprovechando la riqueza histórica y patrimonial de la región.

    “Como Cámara Hotelera vemos con buenos ojos esta decisión de trasladar el feriado del domingo para el lunes, lo que va a permitir al área turística generar una mayor concentración de gente en las ciudades capitales. Consideramos que Potosí es un destino importante”, aseveró.

