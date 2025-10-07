Campesinos afines al evismo piden renuncia de magistrados prorrogados y advierten que sus resoluciones son nulas

La Confederación de Campesinos afín al evismo se pronunció este martes contra los magistrados prorrogados. Mario Soto, dirigente del sector, sostuvo que todas las acciones y resoluciones emitidas por estas autoridades deben considerarse nulas, ya que, según advierte, dejaron de ser titulares legítimos de sus cargos cuando fenecieron sus mandatos. Además, exigió que se inicien procesos legales para su aprehensión por usurpación de funciones.

“Hasta el momento hicieron mucho daño al país con sentencias inconstitucionales, emitiendo resoluciones contrarias a la Constitución, usurpando funciones que no tienen ninguna legalidad ni legitimidad. Por tanto, todos los fallos que se emitieron son nulos de pleno derecho. Estos magistrados prorrogados deben renunciar”, dijo.

