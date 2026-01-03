Campesinos de Cochabamba auguran encarecimiento de productos en los mercados debido al aumento del flete de maquinaria

Productores campesinos de Cochabamba aseguraron que el reciente incremento en el precio de los combustibles provocó un aumento superior al 100% en el costo de los fletes de maquinaria agrícola. Nelson Virreira, dirigente campesino, advirtió que esta alza afectará directamente los precios de varios productos que se comercializan en los mercados, lo que a su vez podría incidir en un impacto económico en toda la región.

“Es un atropello y afectación directa a la economía y bolsillo no solamente de los habitantes de la Provincia Esteban Arce, sino de las 16 provincias de Cochabamba y de los nueve departamentos del país”, dijo.

/// JCH // COCHABAMBA ///