    martes, diciembre 30
    Política

    Campesinos de Cochabamba se unirán a las movilizaciones de la COB, pero no descuidarán seguridad de Evo

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Vigilia de afines a Evo Morales en el Chapare de Cochabamba
    Nelson Virreira, dirigente campesino del Valle Alto de Cochabamba, anunció este martes que su sector participará de las medidas de protesta encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB) en contra del Decreto Supremo 5503, pese a las movilizaciones de los cocaleros de las seis federaciones, aseveró que no descuidarán la seguridad del exmandatario Evo Morales en la región del trópico.

    “Como movimiento campesino estamos sumándonos desde el lunes de manera activa a todas las movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana”, sostuvo.

    /// JCH // COCHABAMBA ///

