Campesinos de Cochabamba se unirán a las movilizaciones de la COB, pero no descuidarán seguridad de Evo

Nelson Virreira, dirigente campesino del Valle Alto de Cochabamba, anunció este martes que su sector participará de las medidas de protesta encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB) en contra del Decreto Supremo 5503, pese a las movilizaciones de los cocaleros de las seis federaciones, aseveró que no descuidarán la seguridad del exmandatario Evo Morales en la región del trópico.

“Como movimiento campesino estamos sumándonos desde el lunes de manera activa a todas las movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana”, sostuvo.

/// JCH // COCHABAMBA ///