Campesinos de Oruro alertan que presiones por cargos empañan el inicio del nuevo gobierno

El dirigente de la Federación de Campesinos de Oruro, Alejandro Choque, afirmó que en los primeros días del nuevo gobierno se registraron presiones de distintos sectores que piden cargos y espacios en la nueva administración. Indicó que estas demandas provienen también de militantes del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quienes buscan puestos dentro del aparato estatal.

“La actitud de mucha gente, de algunos políticos que dicen ser representaciones de organizaciones sociales o cívicas y políticas, antes de nada, empiezan a molestar cuando nuestro país está saliendo de una situación crítica”, señaló.

/// JSM // ORURO ///