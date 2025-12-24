Campesinos de Oruro piden al gobierno complementar el Decreto 5503 con medidas que favorezcan a los más vulnerables

Los campesinos en Oruro no lograron coordinar medidas de protesta en rechazo al Decreto Supremo 5503 debido a las profundas divisiones dentro del sector, y consideran inminente su implementación. El dirigente de la Federación de Campesinos, Alejandro Choque, sugirió este miércoles a las autoridades nacionales la creación de una normativa que beneficie a los sectores más vulnerables, que se encuentran afectados por las medidas económicas.

“Hemos sugerido un plan nacional de emergencia a todos los sectores para reactivar la pequeña economía y la producción, y con eso podemos estar tranquilos”, precisó.

/// JSM // ORURO ///