Close Menu
    Radio online
    miércoles, diciembre 24
    Economía

    Campesinos de Oruro piden al gobierno complementar el Decreto 5503 con medidas que favorezcan a los más vulnerables

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Jubilados/Adultos mayores/Imagen Ilustrativa/ Foto: Urgente.bo
    Jubilados/Adultos mayores/Imagen Ilustrativa/ Foto: Urgente.bo

    Los campesinos en Oruro no lograron coordinar medidas de protesta en rechazo al Decreto Supremo 5503 debido a las profundas divisiones dentro del sector, y consideran inminente su implementación. El dirigente de la Federación de Campesinos, Alejandro Choque, sugirió este miércoles a las autoridades nacionales la creación de una normativa que beneficie a los sectores más vulnerables, que se encuentran afectados por las medidas económicas.

    “Hemos sugerido un plan nacional de emergencia a todos los sectores para reactivar la pequeña economía y la producción, y con eso podemos estar tranquilos”, precisó.

    /// JSM // ORURO ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Comments are closed.