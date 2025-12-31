Campesinos de Oruro piden al Gobierno seriedad en las negociaciones sobre el Decreto Supremo 5503

Tras conocerse la decisión del Gobierno de postergar la fecha del diálogo con la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores movilizados sobre el Decreto Supremo 5503, campesinos de Oruro pidieron a las autoridades nacionales seriedad en las negociaciones sobre la norma. El dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro (FSUTCO), Héctor Cruz, indicó que el sector no descarta sumarse a las protestas.

“Hasta la fecha no podemos surtir el carburante, estamos entrando en una época de siembra (…) de acá a marzo va a ratificar otro paquetazo indicando que la subvención se va a levantar”, aseveró.

/// JSM // ORURO ///