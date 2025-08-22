Close Menu
    Política

    Campesinos del MAS anuncian evaluación interna tras derrota

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Movimiento Al Socialismo / MAS / Imagen de referencia / Foto: ABI
    El ejecutivo de la Federación de Campesinos de Cochabamba, Leonardo Dávalos, informó este viernes que tras la derrota electoral del MAS y del bloque de izquierda, se ingresará a un proceso de evaluación dentro de las organizaciones sociales. Señaló que se revisarán estatutos y no se descartan sanciones o incluso expulsiones si se identifican responsables. “Están evaluando todavía a nivel provincias, tenemos una evaluación a nivel departamental y el día martes tenemos como CSUTCB una evaluación nacional”, indicó.

