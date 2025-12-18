Close Menu
    Campesinos en Potosí dan 24 horas al gobierno para anular Decreto 5503 y amenazan con bloqueos

    Simeón Serrano - Ejecutivo del sector
    Representantes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia en el departamento de Potosí se sumaron este jueves al pedido de varios sectores del país para anular el Decreto Supremo 5503, que levanta la subvención a los combustibles, al considerar que la medida afecta a la población. El ejecutivo del sector, Simeón Serrano, advirtió que, si en 24 horas no se cumplen con sus demandas, iniciarán bloqueos.

    “Estamos unidos y, caso contrario, las organizaciones sociales vamos a salir a las carreteras hasta que se vaya este gobierno. Pedimos unidad a nivel departamental de Potosí y a todas las organizaciones sociales. Estamos en alerta”, dijo.

