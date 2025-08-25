Campesinos evistas en Cochabamba se declaran en emergencia y rechazan posible liberación de Áñez, Camacho y Pumari

Los campesinos afines al evismo en Cochabamba decidieron declararse en estado de emergencia ante las audiencias de la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exlíder cívico Marco Pumari. Adelantaron que no permitirán la liberación de estas tres personas y advirtieron medidas de protesta en caso de que se concrete. «No vamos a permitir la liberación de estos sicarios que en 2019 corrompieron el orden constitucional, sabotearon la Constitución Política del Estado y derrocaron a un gobierno constitucional», aseveraron.

/// CM // COCHABAMBA ///