Cancillería encabeza comisión de transición y elabora decreto para el traspaso de la administración gubernamental

El Vicecanciller Elmer Catarina informó hoy que se prepara un decreto para la transición gubernamental hacia la nueva administración electa el pasado domingo en la segunda vuelta. Señaló que, mediante una llamada telefónica entre el presidente Luis Arce y el presidente electo Rodrigo Paz, se coordinó una reunión para que los equipos jurídicos de ambos mandatarios intercambien información sobre el proceso de traspaso.

“Como gobierno actuamos con transparencia para obtener una normativa que permita conformar comisiones para la transición presidencial, la cual está sujeta a la aprobación de las máximas autoridades, con el objetivo de actuar con transparencia para el 8 de noviembre”, afirmó Catarina.

// APC /// LA PAZ ///