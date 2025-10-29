Candidato a presidente de Diputados anuncia que, al asumir el mando Paz lanzará ocho decretos contra la crisis económica

Manolo Rojas, parlamentario electo del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y candidato a presidente de la Cámara de Diputados, informó este miércoles que el presidente Rodrigo Paz emitirá ocho decretos para enfrentar la crisis económica una vez asuma el mando del país el próximo 8 de noviembre.

“Tenemos muchas leyes que están con plazos rojos. Rodrigo Paz va a sacar un paquete de decretos presidenciales para superar la crisis. Nosotros tenemos que darle la estabilidad a través de normativa legal que sea aplicable a 5, 10 o 20 años, si fuera necesario, y en ese sentido tenemos que trabajar de la mano del Ejecutivo”, dijo Rojas.

/// APC // LA PAZ ///