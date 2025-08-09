Candidato del trópico dice que el voto nulo no se impondrá en el Chapare, pero podría alcanzar hasta el 40%

Wilfredo Pérez, candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el trópico de Cochabamba, aseguró que la campaña por el voto nulo impulsada por el evismo no logrará imponerse en las próximas elecciones, aunque reconoció que podría alcanzar entre el 30% y 40% de apoyo en esa región. “Llegará por lo menos al 30 o 40%, eso estoy seguro, mirá las casas de campaña (por el voto nulo) en el trópico y en cada municipio”, señaló en declaraciones a Fides Cochabamba. Pérez también afirmó que Evo Morales pierde fuerza política y que su capacidad de convocatoria depende de presiones o amenazas.

/// CM // COCHABAMBA ///