Cañeros dan plazo hasta el lunes a YPFB para el pago de etanol o asumirán medidas

El vicepresidente de la Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (CONCABOL), Alcides Córdoba, informó este viernes que el sector otorgó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) plazo hasta el próximo lunes para cancelar la deuda por el etanol entregado. El monto pendiente asciende a Bs 300 millones por el producto entregado en las últimas semanas.

“Si hasta el lunes no tenemos los pagos en las cuentas de los ingenios, vamos a tomar medidas más radicales. Una de las primeras medidas que vamos a tomar podría ser dejar de entregar los volúmenes, dejar de entregar etanol a Yacimientos”, declaró Córdoba a Fides Montero.

/// YM // SANTA CRUZ ///