Close Menu
    Radio online
    viernes, octubre 24
    Economía

    CAO mantendrá reunión con el presidente electo para socializar la agenda de los agroproductores

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Agro en el oriente boliviano /Imagen Ilustrativa/Foto: CAO
    Agro en el oriente boliviano /Imagen Ilustrativa/Foto: CAO

    El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, confirmó que mañana a las 10:00 el sector se reunirá con el presidente electo, Rodrigo Paz, en Santa Cruz. El objetivo del encuentro es socializar la agenda de los productores y plantear sus necesidades para garantizar el desarrollo de su actividad en medio de la crisis económica.

    “Lo recibiremos con todo nuestro directorio y todo su equipo para poder empezar a trabajar y para poder empezar a escuchar su plan y lo que hemos trabajado. Seguimos con esas esperanzas de tener un mejor país”, afirmó Frerking.

    /// RA // SANTA CRUZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply