CAO mantendrá reunión con el presidente electo para socializar la agenda de los agroproductores

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, confirmó que mañana a las 10:00 el sector se reunirá con el presidente electo, Rodrigo Paz, en Santa Cruz. El objetivo del encuentro es socializar la agenda de los productores y plantear sus necesidades para garantizar el desarrollo de su actividad en medio de la crisis económica.

“Lo recibiremos con todo nuestro directorio y todo su equipo para poder empezar a trabajar y para poder empezar a escuchar su plan y lo que hemos trabajado. Seguimos con esas esperanzas de tener un mejor país”, afirmó Frerking.

/// RA // SANTA CRUZ ///