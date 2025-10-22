CAO pide un gabinete técnico que entienda el sector productivo para superar la crisis

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, pidió este miércoles al nuevo gobierno prestar atención al sector productivo y formar un gabinete de ministros con profesionales que conozcan los distintos rubros económicos. “No necesitamos un abogado para el sector agropecuario”, afirmó.

“Necesitamos personas que entiendan a la diversidad productiva, a la diversidad que tenemos como bolivianos, cada quien para su rubro. Necesitamos un gabinete técnico”, agregó Frerking.

