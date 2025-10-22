Close Menu
    Radio online
    miércoles, octubre 22
    Economía

    CAO pide un gabinete técnico que entienda el sector productivo para superar la crisis

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Personas en Bolivia y dólares /Imagen Ilustrativa/
    Personas en Bolivia y dólares /Imagen Ilustrativa/

    El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, pidió este miércoles al nuevo gobierno prestar atención al sector productivo y formar un gabinete de ministros con profesionales que conozcan los distintos rubros económicos. “No necesitamos un abogado para el sector agropecuario”, afirmó.

    “Necesitamos personas que entiendan a la diversidad productiva, a la diversidad que tenemos como bolivianos, cada quien para su rubro. Necesitamos un gabinete técnico”, agregó Frerking.

    /// RA // SANTA CRUZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply