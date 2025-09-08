Carniceros de Chuquisaca advierten con cerrar puestos si el Gobierno no frena la exportación de carne

Desde la ciudad de Sucre, los carniceros advirtieron con cerrar sus puestos de venta si el Gobierno no frena la exportación de carne. El dirigente departamental de los vendedores de carne de Chuquisaca, José Cruz, afirmó que el producto se volvió inalcanzable para muchas familias y que, ante esta situación, se encuentran en estado de emergencia.

“Pienso que en Bolivia debemos cerrar los puestos para enfrentar esto y que dé una solución el Gobierno”, declaró Cruz. Señaló que en los próximos días sostendrán una reunión nacional en Cochabamba para definir medidas. En esta región, el kilo de carne llega a costar Bs 70.

/// EUC // CHUQUISACA ///