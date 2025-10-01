Casi 700 jurados electorales en Oruro no asistieron en la primera vuelta y no enfrentan sanciones

Durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 17 de agosto, 699 personas designadas como jurados electorales en Oruro no cumplieron con sus funciones. El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED), Iver Pereira, indicó que algunos jurados se presentaron voluntariamente para pagar la multa correspondiente, pero la mayoría no lo hizo. Además, señaló que los notarios electorales deben iniciar los procesos contra los incumplidos, pero hasta la fecha no lo hicieron.

“Quien debería denunciar en cada una de las mesas es el notario electoral. Si no se denuncia, el juez no puede abrir el proceso. Por eso, en cada provincia del departamento de Oruro hay un juez designado para estos casos”, explicó Pereira.

/// MY // ORURO ///