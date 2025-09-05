Caso 26J: Activista Hamdam busca su libertad y acoge decisión del TSJ sobre revisión de detenciones preventivas

Aprovechando la reciente instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), detenidos por el caso de la toma militar en Plaza Murillo buscan acceder a medidas sustitutivas a la detención preventiva. Ricardo Rodríguez, abogado del activista Fernando Hamdam, anunció este viernes que presentará un recurso de cesación a la detención de su cliente, argumentando que los plazos legales ya fenecieron.

“Tenemos que aprovechar que se ha recuperado la independencia judicial y vamos a solicitar en el caso del ingeniero Hamdam la cesación de su detención preventiva, toda vez que manifiestamente la misma ha sido excedida”, afirmó Rodríguez.

