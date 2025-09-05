Close Menu
    Radio online
    viernes, septiembre 5
    Seguridad

    Caso 26J: Activista Hamdam busca su libertad y acoge decisión del TSJ sobre revisión de detenciones preventivas

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Aprovechando la reciente instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), detenidos por el caso de la toma militar en Plaza Murillo buscan acceder a medidas sustitutivas a la detención preventiva. Ricardo Rodríguez, abogado del activista Fernando Hamdam, anunció este viernes que presentará un recurso de cesación a la detención de su cliente, argumentando que los plazos legales ya fenecieron.

    “Tenemos que aprovechar que se ha recuperado la independencia judicial y vamos a solicitar en el caso del ingeniero Hamdam la cesación de su detención preventiva, toda vez que manifiestamente la misma ha sido excedida”, afirmó Rodríguez.

    /// EUC // CHUQUISACA ///

