Caso Adán y Eva: Fiscalía conmina a la UIF a entregar informe sobre movimientos financieros del hijo del presidente Arce

La Fiscalía de La Paz conminó este martes a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) a entregar el informe sobre los movimientos financieros de Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, en el marco del caso por la compra millonaria del predio Adán y Eva, ubicado en Santa Cruz. El fiscal del caso, Aldo Mesa, indicó que continúa vigente la alerta migratoria contra esta persona, quien, según los reportes, aún se encuentra en territorio nacional.

“Hemos solicitado el informe a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Se ha emitido un requerimiento a modo de conminatoria, a efectos de que puedan, de una vez, emitir esos informes”, afirmó.

/// APC // LA PAZ ///