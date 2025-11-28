Close Menu
    Caso “Adán y Eva”: imputan al hijo de Arce y piden detención preventiva en San Pedro

    Rafael Arce, hijo del expresidente Luis Arce
    El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó este viernes que Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, fue imputado formalmente en el marco del caso “Adán y Eva”, relacionado con predios en Santa Cruz comprados con un préstamo millonario. La autoridad confirmó que se solicitó la detención preventiva en el penal de San Pedro por seis meses, por el presunto delito de enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y otros. Se espera la audiencia de medidas cautelares.

    “La imputación ya se encuentra ante la autoridad judicial en La Paz y seguramente ellos van a señalar la audiencia de medidas cautelares”, precisó.

    ///RCL // LA PAZ ///

