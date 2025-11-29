Caso “Adán y Eva”: Junto al hijo del expresidente Arce está imputado y con pedido de cárcel el exgerente de la ABT

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó en las últimas horas que junto a Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, también fue imputado el exdirector de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) de Santa Cruz, Roberto Flores, en el marco del caso del predio “Adán y Eva” donde se detectaron presuntas irregularidades en la compra de terrenos con un préstamo millonario.

La Fiscalía de La Paz colectó más de 130 pruebas que vinculan a Arce Mosqueira y a Flores con el hecho investigado. Se espera la audiencia de medidas cautelares, donde el Ministerio Público solicitará la detención preventiva por seis meses para ambos, mientras se define la fecha y hora de la audiencia.

/// APC // LA PAZ ///