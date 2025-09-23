Caso Agetic: Solicitud del presidente del TSE no detendrá la investigación, confirma la Fiscalía

El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, confirmó este martes que cinco vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) prestaron sus declaraciones en el marco del caso Agetic. Aunque el presidente interino del Órgano Electoral, Óscar Hassenteufel, presentó un memorial solicitando el retiro del pedido de investigación, la Fiscalía ratificó que el proceso continuará, ya que la denuncia fue presentada por la diputada Luciana Campero.

“La investigación continúa. La comisión de fiscales tiene una estrategia jurídica y, una vez agotada esa estrategia, va a tomar una decisión de manera objetiva, considerando que una solicitud de esa naturaleza no puede parar el proceso”, afirmó Nava.

/// EUC // CHUQUISACA ///