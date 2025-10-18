Close Menu
    Caso ambulancias: suspenden audiencia de cesación de detención preventiva del gobernador Mamani por falta de combustible

    Caso ambulancias y el gobernador potosino Jhonny Mamani
    El asambleísta departamental y denunciante del caso, Jaime Flores, informó que el gobernador titular de Potosí, Jhonny Mamani, solicitó la cesación de su detención preventiva en el marco del caso por legitimación de ganancias ilícitas en la compra de 41 ambulancias. Sin embargo, la audiencia fue suspendida y reprogramada para el próximo 22 de octubre a las 13:00.

    “La razón de la suspensión ha sido que los abogados del señor Jhonny Mamani no se han presentado a la audiencia, han presentado un memorial solicitando que sea reprogramada ya que no pudieron llegar por la escasez de diésel”, sostuvo Flores.

    /// GC // POTOSÍ ///

