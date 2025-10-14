Caso Botrading: Mandamiento de aprehensión para exvicepresidente de Operaciones de YPFB

La Fiscalía de La Paz emitió un mandamiento de aprehensión contra el exvicepresidente de Operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Miguel Ángel Colque, por no haberse presentado a declarar en el marco de las investigaciones del caso Botrading. El fiscal Omar Yujra informó este martes que también se alista una resolución contra el actual presidente de la estatal, Armin Dorathen, y no se descarta una orden de aprehensión en su contra.

Aún faltan por declarar tres personas vinculadas al caso, entre ellas la ciudadana paraguaya Sandra Otasu, señalada como una pieza relevante en la investigación. La Fiscalía indaga presuntas irregularidades en la importación de combustibles para nuestro país.

