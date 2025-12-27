Caso de ambulancias fantasma: revocan resolución que otorgaba libertad al gobernador potosino Jhonny Mamani

La justicia revocó la decisión del vocal Omar Cabrera, quien había aprobado los requisitos de domicilio y trabajo presentados por el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, para salir de prisión y cesar su detención preventiva en el marco del caso de las 41 ambulancias “fantasma”. En consecuencia, el Amparo Constitucional presentado por la Gobernación de Potosí, en observación a la posibilidad de que Mamani fuera liberado, fue concedido, anulando la resolución que otorgaba su libertad.

“Se ha dispuesto que se mantenga subsistente la medida cautelar que se ha solicitado por esta institución pública al momento de presentar el amparo constitucional. Este amparo ha sido presentado tomando en cuenta que de manera errónea la autoridad jurisdiccional ha emitido una resolución de cesación a la detención preventiva”, explicó la defensa de la gobernación.

/// DQ // POTOSÍ ///