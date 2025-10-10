Close Menu
    Seguridad

    Caso desplome de tanque de agua: allanamiento a casa del alcalde de San Ignacio de Moxos halla municiones

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Juan Carlos Abularach - Alcalde San Ignacio de Moxos
    Durante un allanamiento policial a la vivienda de Juan Carlos Abularach, alcalde de San Ignacio de Moxos, en el departamento del Beni, se encontraron municiones. El operativo fue parte de las investigaciones por el colapso del tanque del “Proyecto de Construcción de Planta de Almacenamiento y Potabilización de Agua”, ocurrido el mes pasado.

    La autoridad fue trasladada por la Policía a la ciudad de Trinidad para prestar declaraciones. “Se lo trajo para que pueda brindar algún testimonio con relación a lo que se ha encontrado en ese inmueble”, precisó el fiscal departamental del Beni, Alexander Mendoza.

    /// ER // BENI ///

