Caso desplome de tanque de agua: allanamiento a casa del alcalde de San Ignacio de Moxos halla municiones

Durante un allanamiento policial a la vivienda de Juan Carlos Abularach, alcalde de San Ignacio de Moxos, en el departamento del Beni, se encontraron municiones. El operativo fue parte de las investigaciones por el colapso del tanque del “Proyecto de Construcción de Planta de Almacenamiento y Potabilización de Agua”, ocurrido el mes pasado.

La autoridad fue trasladada por la Policía a la ciudad de Trinidad para prestar declaraciones. “Se lo trajo para que pueda brindar algún testimonio con relación a lo que se ha encontrado en ese inmueble”, precisó el fiscal departamental del Beni, Alexander Mendoza.

