Caso Fondo Indígena se reactiva tras años de impunidad y continuas investigaciones

El caso del desfalco millonario al exFondo Indígena volvió a la atención pública tras la inspección de la fiscalía a sus instalaciones en Sopocachi. La exdiputada del MAS, Lidia Paty, fue aprehendida y enviada a la cárcel por recibir Bs 700 mil en sus cuentas bancarias. 24 horas después, el expresidente Luis Arce también fue detenido por haber autorizado transferencias millonarias a cuentas de dirigentes afines al MAS.

El desfalco involucró a más de una veintena de dirigentes de organizaciones campesinas e indígenas y causó un daño económico de Bs 360 millones, según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. El informe de la Contraloría reveló la existencia de proyectos fantasmas y más de tres mil iniciativas aprobadas entre 2010 y 2013, de las cuales solo uno se completó. Algunos implicados devolvieron parte del dinero, pero la mayor parte permaneció en cuentas personales, con un perjuicio al Estado que supera los cuatro mil millones de bolivianos.

Tras la reclusión de Lidia Paty y la detención de Luis Arce, la fiscalía emitió cinco nuevos mandamientos de aprehensión y convocará a declarar a 21 testigos clave. Expertos y abogados denuncian que la impunidad durante los años del gobierno del MAS permitió que los responsables evadieran la justicia. A más de diez años del desfalco, las investigaciones continúan, mientras los acusados aguardan su reclusión preventiva en diferentes centros penitenciarios del país.

