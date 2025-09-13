Caso Golpe II: Defensa de Áñez subsana observaciones al recurso de revisión a sentencia y espera fallo favorable para liberarla

Luis Guillén, abogado de la expresidenta Jeanine Áñez, informó a Radio Fides que ya se subsanaron las observaciones realizadas por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al recurso de revisión extraordinaria presentado contra la sentencia de 12 años de prisión en el caso denominado “Golpe II”.

Guillén explicó que, si el fallo resulta favorable, la exmandataria deberá dejar la cárcel y enfrentar un juicio de responsabilidades en libertad en todos los procesos que correspondan. Actualmente, Áñez permanece recluida en el penal de Miraflores de La Paz.

/// APC // LA PAZ ///