Caso Toma de Plaza Murillo: Justicia niega libertad al excomandante de las FFAA Juan José Zúñiga

La justicia rechazó este miércoles el pedido del excomandante de las Fuerzas Armadas, Juan José Zuñiga, para cesar su detención preventiva en el caso Toma de Plaza Murillo. La defensa solicitaba que el exjefe militar cumpla detención domiciliaria, apoyándose en el instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre revisión los plazos de las detenciones preventivas en el país.

“La audiencia dio inicio a las 08:45 de la mañana y concluyó con un resultado negativo para mi cliente. Hay una esperanza con el nuevo instructivo que ha emanado el Tribunal Supremo de Justicia, mismo que ni siquiera en audiencia, en la fundamentación jurídica, ha considerado el presidente del Tribunal 6”, precisó la abogada Silvia Tapia a Fides Cochabamba a tiempo de destacar que su defendido ya cumplió 14 meses en prisión.

