Censo 2024 revela cambios en la estructura demográfica en Bolivia

El presidente Luis Arce participó en la presentación de los datos oficiales del Censo de Población y Vivienda 2024, realizada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según los resultados del censo llevado a cabo el 23 de marzo del año pasado, Bolivia tiene una población de 11.365.333 personas, con una distribución casi igual entre hombres y mujeres. La población en edad de trabajar (entre 15 y 64 años) representa el 65,6%, mientras que el porcentaje de menores de 14 años bajó del 38,7% al 27%. En contraste, los adultos mayores de 65 años subieron del 5% al 7,4%, lo que plantea futuros desafíos en áreas como salud y pensiones. “El desafío es poder aprovechar esta maximización de la población en edad de trabajar para poder redituar este cambio demográfico en un mayor crecimiento económico”, afirmó el mandatario.

/// GPP // LA PAZ ///