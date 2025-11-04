Centros de salud de segundo nivel en Oruro afectados por falta de medicamentos, insumos y mantenimiento a equipos

Tras una inspección a los centros de salud de segundo nivel administrados por la Alcaldía de Oruro, la concejal Nilda Fernández confirmó la falta de medicamentos, equipos e insumos, y advirtió que esta situación es consecuencia de políticas “poco serias” tanto del gobierno municipal como de las autoridades del nivel central en materia de salud.

“No se ha hecho el mantenimiento de equipos para los laboratorios y eso nos llama la atención, porque dentro del personal que atiende laboratorio hay trabajadores en línea que dependen de la Alcaldía y no han recibido su sueldo por tres meses”, sostuvo.

/// MY // ORURO ///