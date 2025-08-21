Close Menu
    Centros de salud en Trinidad enfrentan escasez de medicamentos y uno de ellos ni siquiera tiene agua

    Centro de salud Mangalito no tiene agua
    Centro de salud Mangalito no tiene agua

    En la ciudad de Trinidad, Beni, al menos cuatro centros de salud atraviesan serias dificultades por la falta de medicamentos, infraestructura adecuada y equipamiento. Uno de los casos más críticos es el del centro de salud Mangalito, donde su responsable, Máximo Salazar, denunció que ni siquiera cuentan con agua. “Nos faltan medicamentos, no son solo algunos ítems como manifestó la farmacéutica, hay varios y son de casi todo el año que estamos arrastrando este problema, desde abril que no nos dan solución”, afirmó.

