Cerca de 2,000 personas participaron de la campaña de Banco FIE “Caminando por la Vida” en Santa Cruz

Banco FIE, la Fundación CRE y la Fundación AFANIC, en coordinación con el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano, nuevamente unieron esfuerzos para impulsar esta campaña en la caminata donde la ciudadanía cruceña expresó su solidaridad y apoyo comprometido con esta causa.

Caminando por la Vida es una campaña en la que participan personas, empresas y organizaciones, jóvenes voluntarias y voluntarios, que llevan esperanza a niñas y niños con cáncer del país, como una acción de sensibilización a la ciudadanía en torno a esta enfermedad.

En ese marco, Banco FIE, la Fundación CRE y AFANIC, llevaron adelante la caminata correspondiente a una nueva versión de la campaña en la ciudad de Santa Cruz a través de una ruta que recorrió cerca de 4 kilómetros por la Avenida San Martín en Equipetrol, con la participación de 1,944 caminantes comprometidos con esta causa.

“Estamos satisfechos porque tuvimos la grata respuesta de la solidaridad de la población cruceña que una vez más se unió para dar una luz de esperanza a cientos de niñas y niños que deben someterse al duro proceso que implica el tratamiento contra el cáncer infantil. Nuestra campaña extrema sus esfuerzos para ayudarlos a ellos y sus familias; y sentimos gran satisfacción porque pese a las condiciones climáticas adversas superamos la cantidad de personas que se sumaron a la caminata acompañando a las niñas y niños que nos muestran su valentía y sus ganas de seguir peleando la batalla contra el cáncer”, manifestó Marco Claros, Gerente Regional de Banco FIE en Santa Cruz.

Esta actividad está destinada a promover la recaudación de fondos para cubrir el tratamiento de cáncer de niñas y niños en el Hospital Manuel Asencio Villarroel en Cochabamba, el Hospital del Niño en La Paz, el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano en Santa Cruz.

En representación de la Fundación CRE, Nancy Tambo ratificó el apoyo de esta entidad a la cruzada solidaria siendo uno de sus principales aliados en Santa Cruz “Esta mañana nuestro más profundo agradecimiento a nuestro aliado Banco FIE, para seguir en alianza con el impulso de esta campaña, por las niñas y niños con cáncer, tengan el compromiso de la CRE y de la Fundación CRE de que vamos a seguir apoyando. La cooperativa no sólo distribuye energía, sino que apoya el desarrollo de Santa Cruz y de causas tan nobles como ésta”.

Por su parte, a nombre de la Fundación AFANIC, Ambrosio Villarroel ponderó el compromiso y la solidaridad de miles de personas a través de su aporte a la Campaña Caminando por la Vida que ha logrado elevar el nivel de sobrevivencia de niñas y niños que padecen cáncer.

Padres y Madres de familia de niñas y niños con cáncer en Santa Cruz a través de su representante Ximena Núñez, agradecieron el apoyo y las acciones realizadas por Banco FIE, las entidades y empresas aliadas por el aporte que permite que las niñas y niños, puedan acceder a un tratamiento, medicamentos y análisis complementarios que permiten dar una esperanza de vida a los héroes y heroínas que luchan contra el cáncer, “a nombre de todos los padres, gracias por caminar junto a nosotros, por creer, por no mirar a un costado y por recordarnos que cuando se camina por la vida, el amor siempre llega más lejos”, afirmó.

La recaudación de aportes a favor de las niñas y niños con cáncer continuará hasta la primera quincena de noviembre a través de las diversas modalidades mediante el uso de canales digitales o en las agencias de Banco FIE en todo el país.

Aliados de Caminando por la Vida en Santa Cruz

Banco FIE, ONG FIE, Afanic, CRE, Fundación CRE, Instituto Oncológico del Oriente Boliviano Bagó, Toyosa, La Boliviana Ciacruz, Consegsa, Oncoservice, Biopetrol, La Fórmula, Solid Trading Latam, Nike, Totto, Burbank, COE, Delizia, Powerade, Infocred, Pure Cotton, BioPetrol, La Papelera, Multicine, Protel , Torett, Centro Médico de Radio Oncología, Coher Group, Grupo Empresarial Sagitario, MSC, Fundación Viva, Rosa Betania, Price Waterhouse Coopers, Fortaleza Safi y Caisa Agencia de Bolsa, Agripac, Dima Ltda, Embol, Postall, Four Group, Upgrade Media, Multimedia y Vintage, así como los grupos voluntarios de la Universidad Privada Boliviana, Colegio Santo Tomás, Colegio Crambridge, Club Leo y el apoyo del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz.