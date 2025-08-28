Cerca del 40% de los privados de libertad en el penal de San Roque son detenidos preventivos y viven en hacinamiento

El penal de San Roque, en la ciudad de Sucre, fue construido para albergar a 120 personas, pero actualmente tiene cerca de mil privados de libertad distribuidos en la sección población, pabellón 4 y la sección mujeres. Solo en la sección población hay más de 500 personas viviendo en condiciones de hacinamiento, aproximadamente el 40% de los internos son detenidos preventivos. A pesar de la situación, el delegado del recinto destacó el esfuerzo por brindar educación a los reclusos: “Es la cárcel que más alumnado tiene, tenemos un sistema de estudio y llegan a salir en técnico humanístico igual que en cualquier CEA de la ciudad”.

/// MOS // CHUQUISACA ///