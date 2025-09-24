Chapare: Ciudadanos protestan por inseguridad tras asesinato de una menor de 14 años

Este miércoles la población del Chapare salió a las calles para protestar por el incremento de la inseguridad en la región. Los ciudadanos se concentraron frente a estaciones policiales y exigieron justicia por el asesinato de una adolescente de 14 años, quien fue atacada presuntamente por sus primas y otra menor de edad. En las últimas semanas, los vecinos también reportaron otros hechos violentos como acribillamientos y ajustes de cuentas.

“Queremos justicia, que las puedan meter a la cárcel. ¿Cómo puede ser que entre familia haya venganza? Pido justicia, que se hagan las últimas investigaciones”, dijo uno de los familiares.

