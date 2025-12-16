Chi Hyung Chun es presentado como candidato a la gobernación de Santa Cruz por el MTS

Este martes, el líder del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, presentó en la ciudad de Santa Cruz a su candidato para la gobernación de este departamento. Se trata de Chi Hyung Chun, político y médico, quien competirá por la silla departamental en las elecciones subnacionales de marzo del próximo año.

«Que juntos podamos tener esa visión de transformación hacia el progreso de nuestro departamento de Santa Cruz. Bolivia ha tenido momentos económicos caóticos, pero podemos ver que Santa Cruz ha sido el timón de la batalla económica», expresó.

