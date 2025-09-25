Chofer boliviano muere en Paraguay tras esperar nueve días para cargar combustible

Un chofer boliviano, identificado como Marcelino Ledesma, falleció en Paraguay tras permanecer nueve días haciendo fila para cargar combustible. El transportista, oriundo de Quillacollo, Cochabamba, sufrió una peritonitis que no fue atendida a tiempo, según informaron sus compañeros de ruta. El hecho ocurrió en un punto de carga donde los choferes deben esperar varios días sin acceso a servicios básicos como agua, electricidad o atención médica.

Raúl Medrano, dirigente del sector del transporte, lamentó lo ocurrido y denunció las precarias condiciones que enfrentan los transportistas bolivianos en países vecinos. “Evidentemente sí, fue un lamentable hecho. Los choferes sufren en todos los países como Perú, Argentina, Paraguay. Hoy por la mañana tenemos un fallecido cochabambino que estaba nueve días haciendo fila para recibir su cupo de carga de combustible”, declaró.

