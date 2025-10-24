Choferes asalariados piden participar en la reglamentación de la ley corta de combustibles impulsada por los cívicos cruceños

Los choferes asalariados del país continúan enfrentando dificultades por la escasez de carburantes, que los obliga a permanecer varios días en los surtidores y a trabajar solo uno o dos días a la semana. Este viernes el secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes Asalariados de Bolivia, Marco Nava, pidió que su sector sea incluido en la reglamentación de la ley corta de combustibles aprobada en las cámaras de senadores y diputados.

“Necesitamos los combustibles, que también se utilizan en la agricultura, por eso es importante que se permita su importación (…) El Gobierno debería dialogar con los empresarios y con todos los sectores para definir cómo se hará esta reglamentación, porque todos debemos ser partícipes”, manifestó.

