    lunes, octubre 13
    Choferes critican a candidatos por falta de propuestas claras sobre la subvención a los hidrocarburos

    Rocio Chavez
    Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga en el debate presidencial
    Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga en el debate presidencial

    El dirigente de la Confederación de Choferes de Bolivia, Víctor Tarqui, cuestionó este lunes las propuestas de los candidatos presidenciales que disputarán la segunda vuelta. Señaló que ninguno explicó con claridad qué pasará con la subvención a los hidrocarburos.

    “Lamentablemente no hemos escuchado propuestas contundentes. El tema subvención, que es totalmente importante para los transportistas, el abastecimiento, no han sido claros al respecto”, afirmó Tarqui.

    /// DP // LA PAZ ///

