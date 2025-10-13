Choferes critican a candidatos por falta de propuestas claras sobre la subvención a los hidrocarburos

El dirigente de la Confederación de Choferes de Bolivia, Víctor Tarqui, cuestionó este lunes las propuestas de los candidatos presidenciales que disputarán la segunda vuelta. Señaló que ninguno explicó con claridad qué pasará con la subvención a los hidrocarburos.

“Lamentablemente no hemos escuchado propuestas contundentes. El tema subvención, que es totalmente importante para los transportistas, el abastecimiento, no han sido claros al respecto”, afirmó Tarqui.

