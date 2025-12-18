Choferes de Chuquisaca suspenden actividades, repliegan vehículos y convocan reunión de emergencia

El presidente del Comité Ad Hoc de la Federación Departamental del Transporte, Óscar Reynolds, informó que el sector definió suspender sus servicios, replegar a las unidades vehiculares y convocar a un ampliado de emergencia a los sindicatos para analizar las medidas económicas del Gobierno. De momento, no incrementaron el costo del pasaje, pero sí dejaron sin servicio a la población.

«Creemos que todo el transporte organizado va a dejar de trabajar hoy hasta encontrar solución y por eso estamos convocando de emergencia a sesión permanente a todos los sindicatos para ver cómo vamos a resolver el problema», sostuvo.

/// EUC // CHUQUISACA ///