    Choferes de Chuquisaca suspenden actividades, repliegan vehículos y convocan reunión de emergencia

    Comunicado transporte Chuquisaca 18 de diciembre 2025
    El presidente del Comité Ad Hoc de la Federación Departamental del Transporte, Óscar Reynolds, informó que el sector definió suspender sus servicios, replegar a las unidades vehiculares y convocar a un ampliado de emergencia a los sindicatos para analizar las medidas económicas del Gobierno. De momento, no incrementaron el costo del pasaje, pero sí dejaron sin servicio a la población.

    «Creemos que todo el transporte organizado va a dejar de trabajar hoy hasta encontrar solución y por eso estamos convocando de emergencia a sesión permanente a todos los sindicatos para ver cómo vamos a resolver el problema», sostuvo.

    /// EUC // CHUQUISACA ///

