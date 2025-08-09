Choferes de El Alto mantienen estado de emergencia y advierten posibles movilizaciones después de los comicios

La Federación Andina de Choferes de El Alto continúa en estado de emergencia ante la persistente escasez de combustibles y no descarta retomar medidas de presión luego de las elecciones del 17 de agosto. El ejecutivo del sector, Reynaldo Luna, anunció que el lunes 11 de agosto se convocará a un ampliado para definir una postura oficial que será presentada a las autoridades del gobierno. “Seguramente vamos a dar una pausa por las elecciones, pero la lucha por los combustibles va a continuar”, afirmó.

/// RCL // LA PAZ ///