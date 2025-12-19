Choferes de La Paz deciden no ingresar al diálogo con el Gobierno sobre los alcances del DS 5503

La Federación Departamental de Choferes 1° de Mayo de La Paz decidió este viernes no participar del diálogo convocado por el Gobierno nacional para tratar los alcances del Decreto Supremo 5503. La dirigencia llegó hasta el lugar de la convocatoria, pero tras una breve reunión interna resolvió no ingresar y retirarse, ratificando su postura de rechazo a la norma.

El dirigente de la Federación de Choferes Chuquiago Marka, Santos Escalante, explicó que la decisión responde a una determinación orgánica a nivel nacional. “Prácticamente no vamos a participar, nuestra confederación dijo que no, ya que desde el día lunes comienza el paro nacional y respetaremos esa decisión. Somos orgánicos y no vamos a dividir al sector del transporte”, afirmó.

Minutos antes, Freddy Avirari, dirigente del transporte interprovincial de los Yungas de La Paz, también llegó al lugar para participar del encuentro, pero finalmente optó por retirarse. Señaló que el principal problema es el costo del combustible y reiteró la demanda del sector. “Todos mis compañeros están comprando combustible a 6,96 bolivianos. Lo que queremos es la abrogación del decreto”, sostuvo.

// DP /// LA PAZ ///