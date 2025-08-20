Close Menu
    Radio online
    miércoles, agosto 20
    Sociedad

    Choferes de La Paz rechazan nacionalización de vehículos “chutos” y se declaran en emergencia

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Vehículos indocumentados en Bolivia Foto: Periódico Patria
    Vehículos indocumentados en Bolivia Foto: Periódico Patria

    La Federación de Choferes de La Paz, Chuquiago Marka, se declaró en estado de emergencia tras rechazar la propuesta del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de nacionalizar vehículos indocumentados, conocidos como “chutos”. El dirigente del sector, Santos Escalante, advirtió a Radio Fides que esta medida podría provocar el colapso del gremio y la devaluación de los motorizados legalmente adquiridos. Además, no descartó asumir medidas de presión si se intenta avanzar con este proyecto.

    /// APC // LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply