    Choferes de Oruro rechazan incremento de casi 50% en pasajes y anuncian nuevo pedido para 2026

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Minibuses en Oruro /Imagen ilustrativa/
    A pesar de haber logrado un incremento cercano al 50% en los pasajes del transporte público en Oruro, los dirigentes del sector expresaron este miércoles su rechazo a la nueva tarifa y adelantaron que insistirán el próximo año en un aumento mayor. Los choferes cuestionan que el pasaje general haya sido fijado en Bs 2,70 bolivianos, cuando, según su criterio, el estudio de costos debía considerar un monto cercano a los Bs 3.

    Lucio Gonzales, ejecutivo de los choferes orureños, señaló que el gobierno municipal utilizó parámetros que no reflejan la realidad del sector. “El sector del transporte no está conforme con esas tarifas, ya que no sabemos los datos que utilizaron, porque tenemos vehículos a diésel, carburante que subió de precio, al igual que la gasolina y el GNV, aspectos que no fueron analizados”, afirmó.

