Choferes de Potosí exige transparencia en la distribución de carburantes con la nueva administración de la ANH

La pasada gestión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) recibió críticas por no cumplir con el compromiso de entregar a los transportistas información precisa sobre la cantidad de combustible distribuido en los surtidores del departamento. Juan José Flores, ejecutivo de la Federación de Choferes 1ro de Mayo de Potosí, expresó este viernes que esperan que la nueva gestión de la ANH cambie esta situación y brinde la información real sobre el suministro de carburantes.

«Lamentablemente, la anterior gestión de ANH, pese al compromiso incluso con la gobernación de que se nos pase información real sobre cuándo daba a los surtidores, no se nos dio», lamentó.

/// DQ // POTOSÍ ///