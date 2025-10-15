Close Menu
    miércoles, octubre 15
    Sociedad

    Choferes denuncian nueva reducción de cupo de combustible y advierten aumento de filas en Potosí

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Raúl Alcoba - Exdirigente del transporte potosino
    El exdirigente del transporte, Raúl Alcoba, afirmó este miércoles que la distribución de combustible atraviesa una nueva crisis en Potosí debido a la reducción de los cupos en varias estaciones de servicio. Según indicó, esta situación provocó que el parque automotor reduzca su actividad al 35%, lo que podría empeorar las filas para conseguir gasolina y diésel.

    “En este momento el parque automotor está trabajando en un 35%. Hagan seguimiento por el centro de la ciudad y no hay mucha fluidez”, aseveró Alcoba.

