Choferes denuncian nueva reducción de cupo de combustible y advierten aumento de filas en Potosí

El exdirigente del transporte, Raúl Alcoba, afirmó este miércoles que la distribución de combustible atraviesa una nueva crisis en Potosí debido a la reducción de los cupos en varias estaciones de servicio. Según indicó, esta situación provocó que el parque automotor reduzca su actividad al 35%, lo que podría empeorar las filas para conseguir gasolina y diésel.

“En este momento el parque automotor está trabajando en un 35%. Hagan seguimiento por el centro de la ciudad y no hay mucha fluidez”, aseveró Alcoba.

/// DQ // POTOSÍ ///