    miércoles, septiembre 24
    Sociedad

    Choferes denuncian que gasolina distribuida por YPFB dañó al menos 70 vehículos en La Paz

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Limbert Tancara - Dirigente del transporte libre de La Paz
    Limbert Tancara - Dirigente del transporte libre de La Paz

    Este miércoles, el dirigente del Transporte Libre paceño, Limbert Tancara, denunció que el combustible que distribuye Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es de mala calidad y afecta el funcionamiento de varios vehículos. Según explicó, al menos 70 motorizados sufrieron daños en la ciudad de La Paz, por lo que decidieron enviar muestras de la gasolina comercializada en los surtidores a un estudio en el extranjero.

    “(El combustible), como lo ven, es más grasoso y espeso a diferencia de la gasolina que se distribuía hace meses atrás (…) Esto quiere decir que existe mezcla con una mayor cantidad de etano anhidro y eso está causando desperfectos y arruinando nuestras máquinas”, afirmó Tancara.

    /// DPC // LA PAZ ///

