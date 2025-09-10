Choferes denuncian que la ANH incumplió compromiso de abastecimiento de combustible en Potosí

Pese a los acuerdos alcanzados en la ciudad de La Paz con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) sobre el incremento en el suministro de combustibles para Potosí, la situación aún no se normalizó. Las filas, especialmente para acceder al diésel, continúan afectando a los transportistas. El ejecutivo de la Federación de Choferes 1 de Mayo, Juan Flores, informó este miércoles que solo el 25% del transporte público puede operar con regularidad.

“Nos encontramos con que ni siquiera nos han incrementado ese millón (comprometido), o sea que hemos estado con mentiras”, aseveró Flores.

